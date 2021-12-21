Калужская прокуратура подала иск в суд об изъятии у чиновника незадекларированной машины

ТАСС, 21 декабря. Прокуратура Калужской области направила в суд исковое заявление об изъятии в пользу государства иномарки стоимостью более 3 млн рублей, которую высокопоставленный чиновник не указал в декларации о доходах и не смог объяснить, на какие средства она куплена. Автомобиль был оформлен на одного из его родителей, не имеющего водительских прав, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.

"Проведенной прокуратурой Калужской области проверкой вскрыт факт приобретения одним из высокопоставленных должностных лиц региона иномарки стоимостью более 3 млн рублей. <...> В судебном заседании прокуратура предоставит доказательства своей позиции о незаконности действий должностного лица, совершения им коррупционного правонарушения", - говорится в сообщении.

Фамилия руководителя на данный момент не называется в связи с тем, что еще нет судебного решения по заявленному иску.

По данным прокуратуры, чиновник с целью скрыть наличие дорогостоящего автомобиля не указал его в справке о доходах и, как следствие, не отчитался о происхождении денежных средств, потраченных на его покупку. "Автомобиль был оформлен на одного из родителей - неработающего пенсионера, не имеющего ни средств на его приобретение, ни водительского удостоверения", - отметили в пресс-службе.

Также прокурорской проверкой установлено, что при небольшом суммарном годовом доходе госслужащего и его супруги они за один год без привлечения кредитов купили два автомобиля общей стоимостью более 5 млн рублей. "В ходе прокурорской проверки ни сам чиновник, ни его родственник так и не смогли объяснить, где взяли средства на дорогостоящую сделку", - добавили в пресс-службе.