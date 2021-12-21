Госсовет Удмуртии изменил соотношение депутатов-списочников и одномандатников

ТАСС, 21 декабря. Депутаты Госсовета Удмуртии во вторник на заседании приняли решение увеличить число депутатов, избираемых по одномандатным избирательным округам, с 30 до 40, сократив тем самым на 10 человек число выбираемых по партийным спискам.

Ранее 30 депутатов Государственного совета избирались по одномандатным избирательным округам (один округ - один депутат), еще 30 человек избирались по республиканскому избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных за республиканские списки кандидатов в депутаты, которые выдвинуты избирательными объединениями.

"За - 46, против - 5. Закон принят", - сказал во время заседания председатель Госсовета Удмуртии Владимир Невоструев.

Заместитель председателя Госсовета - председатель постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и общественной безопасности Александр Прозоров отметил, что в 2016 году было принято решение о сокращении числа депутатов Госсовета с 90 до 60. "Что повлекло за собой увеличение избирательных округов и осложнило работу депутатов с населением из-за роста количества избирателей. Проект закона увеличивает число одномандатных округов и приведет к тому, что будут изменены границы избирательных округов и количество избирателей на каждого депутата уменьшится. Это даст возможность депутатам быть ближе к своим избирателям", - пояснил Прозоров.

Фракции "Единая Россия" и "Справедливая Россия - За правду" поддержали соответствующие изменения.