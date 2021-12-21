Лаврентьев: оппозиция Сирии выдвигает неприемлемые для Конституционного комитета условия

НУР-СУЛТАН, 21 декабря. /ТАСС/. Сирийская оппозиция зачастую выдвигает требования, неприемлемые для других сторон, что мешает достижению консенсуса в работе Конституционного комитета в Женеве. Об этом в понедельник заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев по итогам двусторонних консультаций с делегациями Турции и Ирана.

"[Спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр] Педерсен был в Дамаске, заручился поддержкой работы национальных делегаций. Очень рассчитываем, что соответствующая работа будет проведена с оппозицией", - подчеркнул он.

"Потому что оппозиция зачастую выходит с такими предусловиями, такими требованиями и так ставит вопрос, порой провокационно, что вынуждают проправительственную часть занимать достаточно жесткую позицию. Поэтому здесь нужно идти по пути нахождения компромиссов и непровоцирования друг друга на жесткие шаги. Нельзя диктовать и нельзя выходить с такими формулировками, которые абсолютно неприемлемы для стороны, например, для Дамаска", - указал Лаврентьев.

На вопрос, что мешает достижению компромисса в рамках комитета, Лаврентьев ответил, что на шестом заседании органа "вопрос был в отношении роли армии, спецслужб в жизни общества". "Это очень болезненный вопрос, учитывая, что основное бремя, которое испытало сирийское правительство, легло как раз на армию и на спецслужбы. Именно благодаря сплоченной работе этих структур удалось отстоять суверенитет страны", - добавил он.