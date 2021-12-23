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Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн

Мероприятие проходит в Манеже в очном формате

ТАСС/Ruptly

Президент России Владимир Путин проводит 23 декабря ежегодную большую пресс-конференцию. Мероприятие проходит в Манеже, из-за ковидных ограничений очно присутствовать на пресс-конференции смогут только 507 представителей СМИ.

Традиционно большие пресс-конференции Владимира Путина считаются подведением итогов года. Президент не ограничивает журналистов в выборе тем общения. Вопросы, как правило, затрагивают самые разные сферы внутренней и внешней политики России, иногда они касаются и личной жизни главы государства.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияБольшая пресс-конференция Владимира Путина
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