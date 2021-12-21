Песков призвал отделять участие стран ближнего зарубежья в программах с НАТО от интеграции

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал разделять участие стран ближнего зарубежья в партнерских программах с НАТО и интеграцию в инфраструктуру альянса.

"Одно дело - участие в партнерских программах, другое дело - интеграция в политическую и военную инфраструктуру Североатлантического альянса. Это разные совершенно дела", - сказал он во вторник журналистам, отвечая на вопрос о допустимости участия соседних с РФ стран в программах с НАТО в свете выдвинутых Москвой предложений по гарантиям безопасности.

"Это зависит от конкретных программ, от глубины участия, от характера участия, потому что они все разные. Здесь нужно обсуждать конкретно каждую отдельно взятую программу, здесь нельзя делать каких-то общих выводов, тем более сейчас, когда на самом деле еще основные обсуждения и переговоры только предстоят", - пояснил представитель Кремля.

Он также заявил, что Россия продолжает обсуждать со своими союзниками на территории бывшего СССР вопросы взаимодействия с НАТО.

"С большинством стран, которые расположены на территории бывшего Советского Союза, нас связывают союзнические обязательства в рамках ОДКБ, других структур. И в рамках этого, безусловно, все эти субстанции неоднократно проговаривались, и обсуждение продолжается", - сказал представитель Кремля.

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов Организации Североатлантического договора. Они были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в российском МИД.