Кремль надеется на контакты между Путиным и Шольцем по ситуации с высылкой дипломатов

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Кремль надеется, что у президента России Владимира Путина могут состояться контакты с канцлером ФРГ Олафом Шольцем для обсуждения ситуации с высылкой дипломатов. Об этом журналистам заявил во вторник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Ранее РФ объявила персонами нон грата двух дипломатических сотрудников посольства ФРГ в Москве в ответ на решение Германии выслать двух российских дипломатов после приговора Высшего суда Берлина по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

"Мы надеемся, что эти контакты осуществятся", - сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, планирует ли российский президент обсудить эту ситуацию с коллегой из ФРГ.