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Кремль надеется на контакты между Путиным и Шольцем по ситуации с высылкой дипломатов

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Кремль надеется, что у президента России Владимира Путина могут состояться контакты с канцлером ФРГ Олафом Шольцем для обсуждения ситуации с высылкой дипломатов. Об этом журналистам заявил во вторник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Ранее РФ объявила персонами нон грата двух дипломатических сотрудников посольства ФРГ в Москве в ответ на решение Германии выслать двух российских дипломатов после приговора Высшего суда Берлина по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

"Мы надеемся, что эти контакты осуществятся", - сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, планирует ли российский президент обсудить эту ситуацию с коллегой из ФРГ.

Песков призвал отделять участие стран ближнего зарубежья в программах с НАТО от интеграции
Представитель Кремля также отметил, что Россия продолжает обсуждать со своими союзниками на территории бывшего СССР вопросы взаимодействия с НАТО
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