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Путин: идея о назначении ответственных по переговорам о гарантиях РФ исходила от Байдена

Президент России заявил, что ему надоели манипуляции Запада положениями международного права

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассказал, что именно президенту США Джо Байдену принадлежала идея назначить ответственных по переговорам о гарантиях безопасности между РФ и США.

Выступая на расширенном заседании коллегии Министерства обороны во вторник, глава государства высказал обеспокоенность Москвы по поводу приближения НАТО к границам России. "В этой связи предложил президенту США начать переговоры по выработке конкретных договоренностей. Кстати говоря, на самом деле он [Байден] в ходе разговора предложил назначить ответственных работников по этому направлению", - сообщил Путин.

Президент объяснил, что Москва хочет получить именно юридически обязывающие гарантии безопасности от США в связи с приближением НАТО к границам России.

"Нам нужны долгосрочные, юридически обязывающие гарантии", - подчеркнул Путин, выступая во вторник на расширенном заседании коллегии Министерства обороны. "Но мы с вами хорошо знаем: и этому-то нельзя верить - никаким юридическим гарантиям, потому что Соединенные Штаты легко выходят из всех международных договоров, которые им по той или иной причине становятся неинтересны. Легко! Объясняя чем-то или вообще ничем не объясняя, как это было с договором о противоракетной обороне", - указал российский лидер.

Путин заявил, что манипуляции Запада положениями международного права надоели.

"Они-то [страны Запада], мы с вами хорошо знаем, под разными предлогами, в том числе с целью обеспечить свою собственную безопасность, действуют за тысячи километров от своей национальной территории. И когда им мешают международное право и устав ООН, объявляют это все устаревшим, ненужным, а когда соответствует что-то их интересам, сразу ссылаются на нормы международного права, на устав ООН, на гуманитарное право международное и так далее", - сказал Путин. "Эти манипуляции надоели", - заявил глава государства.

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