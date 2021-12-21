Путин предупредил об опасности развертывания систем ПРО США на Украине

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил о крайней обеспокоенности Москвы по поводу развертывания элементов систем противоракетной обороны (ПРО) США вблизи российских границ, в том числе в связи с возможным появлением ракетных комплексов на Украине.

"Нас крайне беспокоит, что вблизи России идет развертывание элементов глобальной ПРО США", - заявил глава государства на расширенном заседании коллегии министерства обороны во вторник.

По его данным, "расположенные в Румынии и планируемые к размещению в Польше пусковые установки МК-41 адаптированы к применению ударных систем Tomahawk. "Если эта инфраструктура будет двигаться дальше, если ракетные комплексы США и НАТО появятся на Украине, то их подлетное время до Москвы сократится до 7-10 минут, а при размещении гиперзвукового оружия - до 5", - подчеркнул Верховный главнокомандующий РФ.