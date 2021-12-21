Глава МИД БиГ сообщила о решении открыть отделение посольства РФ в Баня-Луке

СОЧИ, 21 декабря. /ТАСС/. Глава МИД Боснии и Герцеговины (БиГ) Бисера Туркович проинформировала о согласии боснийской стороны открыть отделение посольства России в городе Баня-Лука. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции во вторник по итогам переговоров с боснийской коллегой.

"Госпожа министр [Туркович] проинформировала об очень важном решении, которое было принято в ответ на обращение российской стороны, имею в виду, согласие руководства Боснии и Герцеговины на открытие отделения посольства России в Баня-Луке", - сказал он.

Ранее на переговорах с Лавровым Туркович сообщила о решении боснийской стороны открыть отделение посольства РФ в Боснии и Герцеговине. Как отметила министр, это решение ожидалось давно, однако необходимо было устранить некие проблемы с обеспечением работы институтов безопасности.

В начале декабря сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что российское дипломатическое представительство в Баня-Луке начнет свою работу в 2022 году. Он подчеркнул, что для его открытия необходимо решить лишь технические вопросы.