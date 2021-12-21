Лавров: РФ намерена понять, что Франция и Германия хотят обсуждать в "нормандском формате"

СОЧИ, 21 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не слышал о заявлениях Парижа и Берлина о готовности вернуться к "нормандскому формату", но хотел бы знать, что Франция и ФРГ хотят в его рамках обсудить.

"Мы хотим понять, что они (Франция и ФРГ - прим. ТАСС) собираются обсуждать, когда заявляют о необходимости собраться в "нормандском формате", - сказал он на пресс-конференции во вторник по итогам переговоров с главой МИД Боснии и Герцеговины (БиГ) Бисерой Туркович.

Лавров отметил, что в случае такой встречи сперва необходимо составить проект соответствующего документа. Министр добавил, что предложения Москвы по новым переговорам ранее были отвергнуты. "Пару месяцев назад, когда эта тема обсуждалась, мы представили наше видение итогов такой возможной встречи, Париж и Берлин отказались ее обсуждать. Хотя наши предложения были выстроены строго в соответствии с минскими договоренностями как по существу, так и по последовательности шагов", - заявил глава МИД РФ.

По оценке Лаврова, на Западе могут попытаться использовать "нормандский формат", чтобы "облегчить Киеву задачу увиливания" от минских соглашений.

"Поэтому создается впечатление, что цель этой инициативы заключается не в том, чтобы обеспечить выполнение Киевом своих обязательств, которые он продолжает саботировать, а в том, чтобы попытаться размыть минские договоренности", - сообщил министр.

Ранее представители кабмина Германии сообщали, что ФРГ и Франция готовы вернуться к "нормандскому формату" для поиска решения по конфликту на Украине. Немецкие представители выразили надежду, что в рамках переговоров сторонам удастся найти подходящее решение.