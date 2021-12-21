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Лавров: попытки затянуть Грузию в НАТО станут для России нарушением красной линии

По словам министра иностранных дел, Россия "искренне заинтересована не допустить негативного развития событий по тем сценариям, которые рисуют некоторые натовские стратеги"

СОЧИ, 21 декабря. /ТАСС/. Россия воспримет попытки насильно затянуть Грузию в НАТО как нарушение красной линии. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции во вторник.

Он отметил, что на переговорах с главами МИД Южной Осетии и Абхазии стороны не затрагивали гипотетические сценарии, "в том числе касающиеся попыток насильно затянуть Грузию, вопреки воле большой части ее народа, в Североатлантический альянс". "Наша позиция по поводу расширения НАТО хорошо известна: это будет красной линией, если альянс продолжит передвигаться все ближе и ближе к границам Российской Федерации", - подчеркнул Лавров, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, предложения РФ по гарантиям безопасности, выдвинутые в контексте общей безопасности во всем Евро-Атлантическом регионе, показывают, что "Россия искренне заинтересована не допустить негативного развития событий по тем сценариям, которые рисуют некоторые натовские стратеги".

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов Организации Североатлантического договора. Они были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в российском дипведомстве.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичГрузияРоссия
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