Лавров: попытки затянуть Грузию в НАТО станут для России нарушением красной линии

СОЧИ, 21 декабря. /ТАСС/. Россия воспримет попытки насильно затянуть Грузию в НАТО как нарушение красной линии. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции во вторник.

Он отметил, что на переговорах с главами МИД Южной Осетии и Абхазии стороны не затрагивали гипотетические сценарии, "в том числе касающиеся попыток насильно затянуть Грузию, вопреки воле большой части ее народа, в Североатлантический альянс". "Наша позиция по поводу расширения НАТО хорошо известна: это будет красной линией, если альянс продолжит передвигаться все ближе и ближе к границам Российской Федерации", - подчеркнул Лавров, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, предложения РФ по гарантиям безопасности, выдвинутые в контексте общей безопасности во всем Евро-Атлантическом регионе, показывают, что "Россия искренне заинтересована не допустить негативного развития событий по тем сценариям, которые рисуют некоторые натовские стратеги".

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов Организации Североатлантического договора. Они были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в российском дипведомстве.