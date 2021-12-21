Лавров: базы РФ надежно закрывают потребности Абхазии и Южной Осетии в безопасности

СОЧИ, 21 декабря. /ТАСС/. Россия твердо привержена своим союзническим обязательствам перед Абхазией и Южной Осетией, а ее военные базы надежно закрывают потребности этих закавказских республик. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции во вторник.

"Конечно же, мы обеспечиваем безопасность Абхазии и Южной Осетии, там находятся, в соответствии с подписанными договорами, наши военные базы. Они надежно закрывают потребности наших союзников в обеспечении безопасности своих рубежей. Эти наши союзнические обязательства мы будем твердо выполнять", - отметил министр. По его словам, РФ намерена и дальше развивать союзнические отношения и интеграцию с республиками.

Лавров указал, что Россия также углубляет взаимодействие с Абхазией и Южной Осетией в экономике, инвестиционной, социальной и гуманитарной сферах.

Глава МИД РФ встретился с коллегами из Абхазии и Южной Осетии Иналом Ардзинбой и Дмитрием Медоевым в понедельник в Сочи.