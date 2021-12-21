Лавров представит доклад о внешней политике России на направлении ЮНЕСКО

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров представит в среду доклад о действиях внешней политики Москвы на направлении ЮНЕСКО, говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ.

Доклад будет представлен на общем собрании комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. "В ходе заседания С. В. Лавров представит членам комиссии доклад о последовательных усилиях российской внешней политики на направлении ЮНЕСКО, а также изложит свои оценки в отношении наиболее актуальных для России вызовов на площадке этой организации", - говорится в сообщении.

На Смоленской площади подчеркнули, что заседание пройдет под председательством Лаврова, мероприятие будет приурочено к 75-летию вступления в силу устава ЮНЕСКО. На заседании также будут заслушаны выступления ряда федеральных министров РФ и региональных руководителей.