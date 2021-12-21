Путин подписал закон об организации региональной власти

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон об организации власти в субъектах РФ, который устанавливает единый срок полномочий глав регионов и отменяет запрет на пребывание в этой должности более двух сроков подряд. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон также устанавливает общее для всех регионов наименование должности высшего должностного лица - "глава субъекта РФ". При этом конституцией или уставом региона может быть предусмотрено дополнительное наименование этой должности, но запрещается использовать слово "президент". Высший исполнительный орган власти субъекта РФ может именоваться не только правительством, но и иметь другое название, исходя из исторических и национальных традиций.

Закон был принят Госдумой 14 декабря и одобрен Советом Федерации 15 декабря. Он вступит в силу с 1 июня следующего года за исключением отдельных положений.

Общие положения

Законом закрепляется, что федеральные органы власти, органы власти регионов и местного самоуправления "в их совокупности входят в единую систему публичной власти", их согласованное функционирование и взаимодействие обеспечивает президент России.

Документ содержит полный перечень полномочий субъектов РФ, изменения которых будут согласовываться с Госсоветом, только после этого в закон можно будет вносить поправки. При этом не допускается передача полномочий муниципалитетов на уровень региональных органов власти в сфере управления муниципальной собственностью, формирования, утверждения и исполнения местного бюджета. Доходы от использования имущества субъекта РФ, его унитарных предприятий и средства от продажи этого имущества поступают в региональный бюджет. Исключения составят доходы от переданного в аренду имущества бюджетных и автономных учреждений.

В закон также вошли нормы о так называемых регионах-матрешках, когда один субъект РФ находится в составе другого. Предусмотрено зачисление доходов автономных округов в бюджет области.

О главах субъектов РФ

Согласно закону, руководитель субъекта РФ избирается гражданами напрямую или депутатами регионального заксобрания на пять лет, до этого срок полномочий определялся регионом, но не мог превышать пяти лет. При этом снимается запрет для высшего должностного лица субъекта РФ на замещение этой должности в течение более двух сроков подряд. В отношении кандидатов применяются ограничения, предусмотренные конституцией, включая запрет на иностранное гражданство. Занять этот пост можно только по достижении 30 лет.

Закон содержит положение о "муниципальном фильтре" для кандидатов от партий или самовыдвиженцев на пост главы региона, их выдвижение должны поддержать от 5% до 10% муниципальных депутатов и глав муниципальных образований. Самовыдвиженцам также нужно будет собрать подписи избирателей в количестве, которое определяет субъект РФ.

В случае непрямых выборов главы региона кандидатуры в заксобрание выдвигает президент России по предложениям политических партий, представленных в парламенте субъекта РФ или в Госдуме.

Руководитель региона формирует структуру его власти, правительство, определяет основные направления деятельности. Он может быть отрешен от должности президентом РФ в связи с утратой доверия по любым основаниям или в связи с выражением ему недоверия заксобранием.

Положения о заксобраниях

Законом также установлен перечень полномочий законодательных собраний регионов. Срок полномочий депутатов одного созыва составляет пять лет - со дня избрания и до дня начала работы нового созыва. Законом субъекта РФ может быть предусмотрено число депутатов, избираемых по партийным спискам. Указаны случаи, при которых глава региона сможет распустить парламент.

Предусматривается тридцатидневный срок предоставления заксобранием региона отзыва на проекты федеральных законов совместного ведения, этот срок может быть сокращен до 15 дней в случаях, определенных в регламенте Госдумы.

Законом субъекта РФ может быть предусмотрен порядок дистанционного участия депутатов в заседаниях. Кроме того, сенаторы от региона и депутаты, избранные от него в Госдуму как по партийным спискам, так и по одномандатным округам, смогут участвовать и выступать на заседаниях заксобрания своего субъекта РФ.