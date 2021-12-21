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Путин обратил внимание Макрона на ограничения для канала RT во Франции

Президент России выразил надежду, что телеканалу предоставят возможность работать во Франции без всякой дискриминации

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в телефонной беседе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном выразил надежду, что телеканалу Russia Today будет предоставлена возможность работать во Франции без всякой дискриминации.

Как сообщила пресс-служба Кремля во вторник, глава российского государства "обратил внимание на ограничения, которым продолжает подвергаться во Франции информационный канал Russia Today". "Выражена надежда на предоставление нашему каналу таких же возможностей для работы без какой-либо дискриминации, которые обеспечиваются французским СМИ в России", - отметили в Кремле.

Ранее сообщалось о невыдаче Министерством иностранных дел Франции аккредитации RT France. Как заявлял постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич, продолжается дискриминация российских медиа в некоторых западных государствах. По его оценке, журналисты RT лишены возможности полноценно осуществлять профессиональную деятельность.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияФранцияМакрон, Эмманюэль
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