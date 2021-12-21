Путин поздравил Макрона с днем рождения

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил французского лидера Эмманюэля Макрона с днем рождения, сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора глав государств.

"В русле регулярных российско-французских контактов на высшем уровне состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном. Владимир Путин поздравил Эмманюэля Макрона с днем рождения, лидеры также обменялись добрыми пожеланиями в преддверии рождественских и новогодних праздников", - говорится в сообщении.

Макрон родился 21 декабря 1977 года, ему исполнилось 44 года. Он вступил в должность президента Франции 14 мая 2017 года и стал самым молодым президентом в истории страны.

Предыдущий телефонный разговор Путина и Макрона состоялся по инициативе французской стороны 14 декабря. Тогда лидеры обменялись мнениями о предпринимаемых усилиях по борьбе с ковидом, а также сосредоточились на актуальных международных темах, в том числе обсудили миграционный кризис на границах Белоруссии и ЕС, ситуацию вокруг Украины, гарантии нерасширения НАТО на восток и Карабах.