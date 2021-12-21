{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Путин поздравил Макрона с днем рождения

Также стороны обменялись поздравлениями с Новым годом и Рождеством

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил французского лидера Эмманюэля Макрона с днем рождения, сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора глав государств.

"В русле регулярных российско-французских контактов на высшем уровне состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном. Владимир Путин поздравил Эмманюэля Макрона с днем рождения, лидеры также обменялись добрыми пожеланиями в преддверии рождественских и новогодних праздников", - говорится в сообщении.

Макрон родился 21 декабря 1977 года, ему исполнилось 44 года. Он вступил в должность президента Франции 14 мая 2017 года и стал самым молодым президентом в истории страны.

Предыдущий телефонный разговор Путина и Макрона состоялся по инициативе французской стороны 14 декабря. Тогда лидеры обменялись мнениями о предпринимаемых усилиях по борьбе с ковидом, а также сосредоточились на актуальных международных темах, в том числе обсудили миграционный кризис на границах Белоруссии и ЕС, ситуацию вокруг Украины, гарантии нерасширения НАТО на восток и Карабах.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияФранцияМакрон, Эмманюэль
Приоритетом единороссов в 2022 году будет поддержка незащищенных слоев населения
Как сообщил секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак, в частности, будет усилена защита детей, получающих пенсию по потере кормильца
Читать полностью