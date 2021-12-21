Медведев: миграционное законодательство нужно менять на основе новых юридических подходов

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев считает, что миграционное законодательство нуждается в корректировках на основе новых юридических и технических подходов. Такое мнение он высказал, открывая совещание о перспективных направлениях совершенствования законодательства в миграционной сфере.

"Миграционное законодательство нужно перерабатывать на основе новых подходов к его юридическому и техническому оформлению. Эта задача сложная, весьма разнообразный массив нормативных актов", - сказал он.

Медведев сообщил, что "недавно на эту тему специально говорил с президентом". Он напомнил, что по поручению главы государства проводит целую серию совещаний по этой теме. "Продолжим обсуждать вопросы, связанные с совершенствованием вопросов миграции, в том числе законодательства в сфере миграции, - сказал он. - Очевидно, что законодательство - это ключевой вопрос при осуществлении государственной миграционной политики. Мы с вами на предыдущем совещании об этом говорили. Есть там целый ряд идей, которые высказывали наши коллеги. Я попрошу их коротко эти идеи осветить с учетом ряда президентских поручений".

При этом политик сделал акцент на том, что ранее состоявшееся обсуждение показало довольно существенное расхождение позиций отдельных ведомств. "Я потом получил различные отклики от различных ведомств в части тех законодательных новелл, которые предполагаются. Сегодняшнее совещание для того, чтобы сверить часы", - пояснил Медведев.