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Слуцкий и Калашников получили награды за укрепление парламентского сотрудничества в ОДКБ

Медаль также вручили депутатам Владимиру Шаманову и Анатолий Выборному

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Главы комитетов Госдумы по международным делам и по делам СНГ Леонид Слуцкий и Леонид Калашников, а также ряд их коллег во вторник на заседании палаты были награждены медалями и почетными грамотами за развитие парламентаризма в рамках ОДКБ.

"Награждение проводится за конкретный вклад в развитие Организации Договора о коллективной безопасности, - отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. - И здесь оценивается конкретный результат".

Спикер вручил Слуцкому медаль "За укрепление парламентского сотрудничества в ОДКБ" с удостоверением за номером один. Такая же медаль была вручена Калашникову, депутатам Владимиру Шаманову и Анатолий Выборному.

Депутаты Василий Пискарев, Константин Затулин, Дмитрий Новиков и Зураб Макиев были награждены почетными грамотами за вклад в развитие модельного законодательства и межпарламентского сотрудничества государств - членов ОДКБ.

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Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияСлуцкий, Леонид ЭдуардовичШаманов, Владимир АнатольевичКалашников, Леонид Иванович (политик)Выборный, Анатолий Борисович
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