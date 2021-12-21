Слуцкий и Калашников получили награды за укрепление парламентского сотрудничества в ОДКБ

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Главы комитетов Госдумы по международным делам и по делам СНГ Леонид Слуцкий и Леонид Калашников, а также ряд их коллег во вторник на заседании палаты были награждены медалями и почетными грамотами за развитие парламентаризма в рамках ОДКБ.

"Награждение проводится за конкретный вклад в развитие Организации Договора о коллективной безопасности, - отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. - И здесь оценивается конкретный результат".

Спикер вручил Слуцкому медаль "За укрепление парламентского сотрудничества в ОДКБ" с удостоверением за номером один. Такая же медаль была вручена Калашникову, депутатам Владимиру Шаманову и Анатолий Выборному.

Депутаты Василий Пискарев, Константин Затулин, Дмитрий Новиков и Зураб Макиев были награждены почетными грамотами за вклад в развитие модельного законодательства и межпарламентского сотрудничества государств - членов ОДКБ.