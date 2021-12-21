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Слуцкий: генсек НАТО недостаточно глубоко проработал инициативы Москвы по безопасности

Как отметил глава комитета Госдумы по международным делам, "проект соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов НАТО носит комплексный характер"

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг своими заявлениями по вопросу о членстве Украины в альянсе продемонстрировал недостаточно глубокую проработку предложений России по гарантиям безопасности. Такое мнение во вторник в своем Telegram-канале выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Заявления Столтенберга о том, что присоединение Украины к НАТО не является предметом для компромисса и переговоров с Россией, показывает неглубокую проработку генсеком НАТО инициатив Москвы. Мы не предлагали "меню a la carte" для выбора переговорных позиций", - написал Слуцкий.

Он напомнил, что "проект соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов НАТО носит комплексный характер". Депутат заметил, что статья 6 прямо говорит про обязательства, "исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств".

"Если генсек НАТО не лукавит, говоря о готовности вести диалог с Москвой и созвать в январе Совет Россия - НАТО, он не может продолжать использовать прежнюю риторику и игнорировать российские красные линии", - подчеркнул парламентарий.

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов Организации Североатлантического договора. Они были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в российском МИД.

Теги
РоссияСтолтенберг, ЙенсСлуцкий, Леонид Эдуардович
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