Путин информировал Шольца о российских предложениях по гарантиям безопасности

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц в первом телефонном разговоре обсудили в том числе российские предложения по долгосрочным гарантиям безопасности со стороны НАТО. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин информировал о российских предложениях по долгосрочным, юридически закрепленным гарантиям безопасности, исключающим любое дальнейшее продвижение НАТО на восток, а также размещение в сопредельных с Россией странах ударных систем вооружений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом контексте были даны "подробные комментарии по содержанию проектов договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов НАТО, которые были переданы западным партнерам, включая и Германию".

Путин в разговоре с Шольцем при обсуждении Украины указал на то, что Киев по-прежнему уклоняется от выполнения "Минска-2", сообщила пресс-служба Кремля.

"По просьбе федерального канцлера обстоятельно рассмотрена проблематика урегулирования внутриукраинского конфликта. Владимир Путин в деталях информировал о состоянии дел на этом направлении, отметив, в частности, что Киев по-прежнему упорно уклоняется от выполнения своих обязательств по минским договоренностям 2015 года - что, собственно, мешает и возможному проведению нового саммита в "нормандском формате", - говорится в сообщении.

В Кремле добавили, что Путин и Шольц условились продолжить обмен мнениями по затронутым и другим темам международной и двусторонней повестки дня в ходе дальнейших контактов.