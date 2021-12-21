Приоритетом единороссов в 2022 году будет поддержка незащищенных слоев населения

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" в следующем году продолжит реализацию народной программы, в ее приоритетах будет в том числе поддержка наименее защищенных категорий граждан, волонтерского движения и добросовестных водителей. Об этом сообщил секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак в ходе брифинга по итогам работы фракции "Единой России" в первую сессию Госдумы восьмого созыва и планах на весеннюю сессию.

"Несколько слов о наших планах на 2022 год. Сразу хочу сказать, что приоритеты у нас остаются те же, это реализация народной программы, с которой мы шли на выборы. В первую очередь, это коснется поддержки наименее защищенных категорий граждан", - сказал Турчак.

По его словам, в весеннюю сессию партия надеется завершить согласование с правительством и принять законопроект о бесплатной госпитализации родителей с детьми-инвалидами. "Сегодня такое безусловное право возникает, только если возраст ребенка не превышает четырех лет. Мы хотим эту планку поднять, чтобы родители с детьми могли находиться в стационаре и поддерживать своих детей", - отметил секретарь генсовета партии.

Он добавил, что также будет усилена защита детей, получающих пенсию по потере кормильца. "Сейчас в работе сразу несколько документов на эту тему. Это законопроект, сохраняющий доплату к пенсии при подработке в каникулярное время, и законопроект, который расширяет гарантии получения такой пенсии для 18-летних выпускников школ, которые готовятся к поступлению в вуз", - уточнил Турчак.

Он добавил, что еще одним приоритетным направлением является поддержка волонтерского движения. "Одна из наших идей недавно была поддержана президентом страны - это страхование жизни и здоровья некоторых категорий волонтеров. Речь идет о волонтерах-медиках, волонтерах, которые заняты в тушении пожаров, ликвидации ЧС, поисках пропавших людей. Проект федерального закона уже направлен на заключение в правительство РФ, в начале года рассчитываем отработать его со всеми ответственными ведомствами", - сказал секретарь генсовета единороссов.

Турчак также отметил, что в весеннюю сессию партия продолжит защиту добросовестных автолюбителей и ужесточит наказание для педофилов. "На прошлой неделе в первом чтении был принят законопроект, который устанавливает требования к автоматическим комплексам фото- и видеофиксации нарушений. Сейчас отсутствие порядка в этой сфере приводит к необоснованным штрафам и как следствие - недовольству водителей. Ну и, наконец, примем законопроект, который ужесточает наказание для педофилов. Я думаю, что общество нас поддержит, давно пора поставить жирную точку в этом вопросе", - заключил он.