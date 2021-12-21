Путин в первом телефонном разговоре с Шольцем поздравил его с началом работы канцлером ФРГ

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел первый телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

"Путин поздравил собеседника с началом деятельности на посту федерального канцлера", - сообщила пресс-служба Кремля.

Путин и Шольц заинтересованы в развитии российско-германских связей. "С обеих сторон выражена заинтересованность в дальнейшем развитии российско-германских связей и поддержании контактов по различным каналам", - отметили в Кремле. "В этой связи отмечено, что в качестве первого бургомистра Гамбурга Олаф Шольц многие годы занимался вопросами побратимских связей с Санкт-Петербургом", - добавили в пресс-службе.