Мэром Белгорода стал первый замглавы администрации Антон Иванов

ТАСС, 21 декабря. Депутаты городского совета Белгорода на очередном заседании во вторник большинством голосов избрали на пост мэра первого заместителя главы городской администрации Антона Иванова, сообщила председатель горсовета Ольга Медведева.

Депутаты городского совета 13 октября также приняли досрочную отставку мэра города Юрия Галдуна. Экс-заместителя губернатора Белгородской области по вопросам ЖКХ Юрия Галдуна избрали на пост мэра Белгорода по итогам конкурса в марте 2019 года.

"По итогам тайного голосования Белгородский городской совет решил назначить на должность главы администрации-мэра города Белгорода Иванова Антона Александровича", - сказала Медведева.

По итогам тайного голосования, за Иванова проголосовали 28 из 34 депутатов городского совета. На заседании горсовета Иванов принес присягу и вступил в должность мэра Белгорода.

Всего для участия в конкурсе на пост мэра Белгорода документы подали шесть кандидатов - первый заммэра города Антон Иванов, временно исполняющий обязанности главы администрации после отставки Галдуна, директор ООО "НедвижСтрой" Артем Алексеев, врач анестезиолог-реаниматолог Белгородской областной клинической больницы Сергей Михайликов, директор ООО "Сити-Бел" Владимир Бывшев, директор ООО "Нефтехим-Комплект" Максим Малютин, предприниматель Сергей Даньков и пенсионер Игорь Каденко.