Полянский: РФ поддерживает идею Аббаса о международной конференции по Ближнему Востоку

ООН, 21 декабря. /ТАСС/. Россия поддерживает инициативу президента Палестины Махмуда Аббаса о проведении международной конференции по палестинскому вопросу. Об этом заявил во вторник первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Продолжаем взаимодействие с палестинцами и израильтянами, заинтересованными международными и региональными игроками, в том числе в рамках ближневосточного "квартета", - сказал он. - Через месяц после визита премьер-министра [Израиля] Нафтали Беннета в Россию 23 ноября в Сочи состоялась встреча [президента РФ] Владимира Путина с Махмудом Аббасом. В принципиальном плане поддерживаем инициативу президента Палестины о проведении международной конференции по палестинскому вопросу".

Полянский также подтвердил готовность Москвы содействовать преодолению межпалестинского раскола, что должно способствовать продвижению процесса ближневосточного урегулирования. "По-прежнему готовы провести очередную объединительную встречу в Москве, как только ведущие палестинские политсилы и движения будут готовы согласовать общие подходы и закрепить их в соответствующем документе, - отметил он. - Рассчитываем на содействие других заинтересованных сторон, в первую очередь друзей из Египта".

Российский дипломат также указал, что Москва продолжит работу по палестино-израильскому урегулированию в формате ближневосточного "квартета". "Наши инициативы по повышению эффективности работы этого посреднического механизма известны и по-прежнему остаются на столе", - добавил он.

Президент Палестины Махмуд Аббас в своем выступлении на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2020 призвал "квартет" международных посредников возобновить свои усилия и подготовить "полномочную мирную конференцию с участием всех затронутых сторон".