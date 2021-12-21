Путин обсудил с Совбезом проект Основ госполитики в области авиационной деятельности

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин провел во вторник оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.

"Обсудим с вами сегодня проект Основ государственной политики в области авиационной деятельности до 2030 года", - сказал он, открывая мероприятие.

В совещании приняли участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Государственной думы Вячеслав Володин, зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, руководитель Администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.