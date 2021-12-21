Кадыров просит МИД РФ принять меры из-за открытия в Турции парка имени лидера сепаратистов

ГРОЗНЫЙ, 21 декабря. /ТАСС/. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обратился к Министерству иностранных дел РФ с просьбой отреагировать на действия турецких властей после открытия парка имени лидера чеченских сепаратистов, президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ) Джохара Дудаева. Об этом он написал он в своем канале в Telegram.

Также Кадыров призвал президента Турции Тайипа Эрдогана определиться, выступает ли он "за прозрачные и честные отношения с Российской Федерацией".

По данным нескольких СМИ, в середине декабря в городе Корфез на северо-западе Турции открыли парк, который назвали именем лидера чеченских сепаратистов, президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ) Джохара Дудаева.

"Ко мне обратились представители парламента Чеченской Республики, силовых структур и духовенства с просьбой отреагировать на действия турецких властей, которые прикрывают террористов, совершивших преступления в России, а затем и вовсе обливающих грязью в интернете все руководство страны и республики. Обращаюсь и к Министерству иностранных дел Российской Федерации: нынешние действия турецких властей - это прямая угроза для российско-турецких отношений, которые развивались веками. Следует обратить на это внимание и принять против подобных проявлений упреждающие дипломатические меры", - написал Кадыров.

Он также сообщил, что открыто обращается и к президенту Турции по данному вопросу. "Открыто обращаюсь к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану: Определитесь! Либо Вы получаете статус государства, публично поддерживающего террористов, либо выступаете за прозрачные и честные отношения с Российской Федерацией, не меняя своих убеждений за ее спиной. А иначе, пока в Турции находят убежище разыскиваемые бандиты и отморозки, пока они открыто устраивают сборища и мероприятия по переименованию парков именами террористов, причастных к гибели тысяч мирных граждан, мы оставляем за собой право на ответные действия", - отметил Кадыров.

Кадыров добавил, что в таком случае вполне логично и политически "зеркально" было бы "увековечить в Грозном имя основателя Рабочей партии Курдистана Абдуллы Оджалана, отбывающего пожизненное заключение в одной из турецких тюрем".