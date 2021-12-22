Госдума завершит первую осеннюю сессию восьмого созыва

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Госдума в среду проведет последнее пленарное заседание осенней сессии, ставшей первой в работе палаты восьмого созыва.

В ходе пленарного заседания депутаты рассмотрят ряд законопроектов в третьем чтении. В конце заседания спикер Госдумы Вячеслав Володин выступит перед депутатами и расскажет об итогах осенней сессии 2021 года.

Госдума в среду также намерена рассмотреть во втором чтении законопроект о введении уголовной ответственности за злостное нарушение правил дорожного движения. В первом чтении депутаты приняли законопроект во вторник.

Документ предусматривает, что уголовная ответственность будет наступать в том числе за превышение скорости на величину более 60 км/ч, за выезд на полосу встречного движения или на трамвайные пути встречного маршрута, если допустивший их водитель ранее дважды подвергался административному наказанию за аналогичные правонарушения и был лишен прав. Штраф в таком случае составит от 200 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере доходов осужденного за период от года до двух. Такое преступление также будет наказываться обязательными работами на срок до 480 часов, принудительными работами на срок до двух лет или же лишением свободы на срок до двух лет. Во всех случаях приговор может быть дополнен лишением виновного права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. При этом новые нормы не будут распространяться на нарушения, выявленные дорожными камерами.

Ко второму чтению профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправку, согласно которой ранее судимым по данной уголовной статье лихачам за очередное серьезное нарушении ПДД грозит до трех лет тюрьмы. Так, лицам, имевшим судимость за превышение скорости более, чем на 60 км/ч, а также за выезд на полосу встречного движения или на трамвайные пути встречного маршрута, грозит штраф от 300 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы осужденного за период от двух до трех лет. Санкции также предусматривают исправительные работы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет. Преступникам может также грозить ограничение свободы на срок до трех лет, принудительные работы на срок до трех лет или лишение свободы на срок до трех лет. Во всех случаях приговор может быть дополнен лишением виновного права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет.

Ранее Володин уже сообщал, что Госдума на пленарном заседании 22 декабря может рассмотреть законопроект сразу во втором и третьем чтениях.