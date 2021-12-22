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Посольство РФ призвало США не перекладывать ответственность за рост напряженности

В ведомстве отметили, что "для деэскалации США следовало бы не создавать антироссийский военный плацдарм на границах России"
Здание посольства России в США Erik Cox Photography/Shutterstock/Fotodom
Описание
Здание посольства России в США
© Erik Cox Photography/Shutterstock/Fotodom

ВАШИНГТОН, 22 декабря. /ТАСС/. Посольство России в Вашингтоне ответило на заявление пресс-секретаря американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса и призвало США не перекладывать вину за рост напряженности в отношениях двух стран.

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"Призываем Государственный департамент не сваливать с больной головы на здоровую. Для деэскалации США следовало бы не создавать антироссийский военный плацдарм на границах нашей страны. А именно принять обязательства исключить дальнейшее расширение НАТО на восток, отказаться от приема в альянс ранее входивших в СССР государств", - сказано в сообщении, опубликованном в среду на странице дипломатического представительства в Twitter.

Прайс во вторник заявил, что Россия и поддерживающие ее силы "несут ответственность за эскалацию напряженности, а не Украина или Соединенные Штаты".

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