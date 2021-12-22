Посольство РФ призвало США не перекладывать ответственность за рост напряженности

ВАШИНГТОН, 22 декабря. /ТАСС/. Посольство России в Вашингтоне ответило на заявление пресс-секретаря американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса и призвало США не перекладывать вину за рост напряженности в отношениях двух стран.

"Призываем Государственный департамент не сваливать с больной головы на здоровую. Для деэскалации США следовало бы не создавать антироссийский военный плацдарм на границах нашей страны. А именно принять обязательства исключить дальнейшее расширение НАТО на восток, отказаться от приема в альянс ранее входивших в СССР государств", - сказано в сообщении, опубликованном в среду на странице дипломатического представительства в Twitter.

Прайс во вторник заявил, что Россия и поддерживающие ее силы "несут ответственность за эскалацию напряженности, а не Украина или Соединенные Штаты".