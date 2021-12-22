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Захарова: РФ опубликовала документы по гарантиям безопасности во избежание манипуляций США

По словам официального представителя МИД РФ, несколько американских деятелей назвали такой шаг российской стороны блефом, заявляя, что РФ якобы "всегда против публичности"

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Россия решила опубликовать переданные США проекты договоров по гарантиям безопасности, чтобы исключить возможность манипуляций с американской стороны. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Мы же знаем наших американских партнеров, мы же знаем, что не было ни одного случая, когда они [американцы] не начали бы манипулировать в прессе: буквально примеров огромное количество. И для того чтобы исключить какие-либо манипуляции, чтобы эта работа была действительно открытой, учитывая то, что происходит сейчас в сфере безопасности, мы подробнейшим образом изложили российские подходы к данным документам. Неужели это плохо?" - отметила она.

По словам Захаровой, несколько американских деятелей назвали такой шаг российской стороны блефом, заявляя, что РФ якобы "всегда против публичности". Дипломат в этой связи подчеркнула, что Москва сначала передала Вашингтону документы по дипломатическим каналам, предоставив время на ознакомление с ними.

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов Организации Североатлантического договора. Они были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в российском дипведомстве.

Теги
СШАРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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