Захарова: РФ опубликовала документы по гарантиям безопасности во избежание манипуляций США

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Россия решила опубликовать переданные США проекты договоров по гарантиям безопасности, чтобы исключить возможность манипуляций с американской стороны. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Мы же знаем наших американских партнеров, мы же знаем, что не было ни одного случая, когда они [американцы] не начали бы манипулировать в прессе: буквально примеров огромное количество. И для того чтобы исключить какие-либо манипуляции, чтобы эта работа была действительно открытой, учитывая то, что происходит сейчас в сфере безопасности, мы подробнейшим образом изложили российские подходы к данным документам. Неужели это плохо?" - отметила она.

По словам Захаровой, несколько американских деятелей назвали такой шаг российской стороны блефом, заявляя, что РФ якобы "всегда против публичности". Дипломат в этой связи подчеркнула, что Москва сначала передала Вашингтону документы по дипломатическим каналам, предоставив время на ознакомление с ними.

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов Организации Североатлантического договора. Они были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в российском дипведомстве.