Россия выразила готовность бороться с терроризмом вместе с КНР

ПЕКИН, 22 декабря. /ТАСС/. Россия готова объединить усилия с Китаем и без политизации предпринять реальные конструктивные шаги в борьбе с глобальным терроризмом, в том числе в Афганистане. Об этом заявил в среду замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

"Убежден, что только общими усилиями мы сможем поставить серьезные преграды на пути международного терроризма. Россия готова совместно с Китаем содействовать этому без политизации и двойных стандартов", - подчеркнул он, выступая в формате видеоконференции на симпозиуме по борьбе с терроризмом в Пекине.

По словам российского дипломата, Москва высоко ценит по-настоящему тесное партнерское взаимодействие РФ и Китая по антитеррористической тематике в рамках ООН, БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества, а также на других международных площадках. "Россия и ее партнеры последовательно проводят линию на укрепление открытого диалога в сфере контртеррора на основе соблюдения принципов устава ООН, резолюции Совета Безопасности, универсальных антитеррористических конвенций и глобальной антитеррористической стратегии ООН", - напомнил он.

Как уточнил Сыромолотов, РФ и Китай последовательно отстаивают принципы укрепления межгосударственного взаимодействия и сотрудничества в сфере профилактики противодействия терроризму, другим современным вызовам и угрозам. "Важно продолжить использовать солидный потенциал академического и экспертного сообщества", - добавил он.

В то же время замглавы МИД РФ выступил с критикой политики Вашингтона в данном направлении. Сыромолотов отметил, что в контексте новых вызовов и угроз большую обеспокоенность у России вызывает ситуация в Афганистане, "способная существенно повлиять на общую картину террористических глобальных и региональных угроз безопасности". "К сожалению, действия США и их партнеров лишь ухудшают ситуацию. Вместо признания ошибок и отказа от диктата они взялись за финансовый рычаг продавливания своих требований в отношении движения талибов (запрещено в РФ)", - заявил он.

Замминистра выразил уверенность, что диалог между Россией, Китаем и их партнерами "будет способствовать координации позиций, позволит наметить пути дальнейшего укрепления сотрудничества в целях продвижения конструктивной и нацеленной на результат повестки дня в области контреррора".