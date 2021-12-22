Первый раунд переговоров с США по российским предложениям о безопасности пройдет в январе

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Россия и Соединенные Штаты проведут в январе следующего года первый раунд переговоров по гарантиям безопасности. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT по международной повестке дня.

"Состоялась серия разговоров на уровне внешнеполитических помощников президентов России и США [Юрия Ушакова и Джейка Салливана]. И по итогам очередного контакта, по сути дела, согласованы организационные модальности дальнейшей работы. Условлено, что в самом начале следующего года первым раундом должен быть двусторонний контакт между нашими и американскими переговорщиками, их имена уже названы, они приемлемы для обеих сторон", - сказал он.

Россия планирует в январе задействовать переговорную площадку для обсуждения со странами НАТО предложений Москвы о гарантиях безопасности, заявил Лавров.

"Мы планируем в обозримой перспективе, тоже в январе хотим это сделать, задействовать и переговорную площадку для обсуждения второго документа, проекта соглашения между Россией и странами НАТО", - сказал он.

Лавров заявил, что между Москвой и Вашингтоном есть согласие касаемо диалоговых механизмов по вопросам гарантий безопасности, нет причин, по которым этот подход противоречил бы интересам всех стран региона.

"По вопросу о том, что их (диалоговые механизмы - прим. ТАСС) нужно задействовать, есть, по-моему, согласие, по крайней мере, между Москвой и Вашингтоном точно, но не вижу причин, по которым такой подход противоречил бы интересам любого другого государства в нашем общем регионе", - сказал он.

Как отметил Лавров, США демонстрируют деловую реакцию на российские предложения по гарантиям безопасности.

"Что касается реальной реакции, не риторической, то, я бы сказал, она деловая со стороны наших американских коллег", - сказал он.

РФ будет делать все, чтобы предложения Москвы по евробезопасности были поняты и восприняты всерьез.

РФ не хочет войны, но будет жестко обеспечивать свою безопасность теми средствами, которые сочтет нужными.

РФ рассматривает как позитивный шаг оперативное согласование организационных рамок с США по будущему диалогу о безопасности.