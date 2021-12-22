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Захарова анонсировала ответные меры на исключение RT DE из вещания в Европе

Ответ на исключение телеканала RT DE из вещания в Европе не заставит себя ждать - Захарова.

Депутаты Петербурга утвердили кандидатуру Алексея Корабельникова на пост вице-губернатора
До настоящего времени Корабельников занимал должность председателя петербургского комитета финансов
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