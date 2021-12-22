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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Лавров надеется на восстановление ядерной сделки с Ираном по итогам переговоров в Вене

На восстановление ядерной сделки с Ираном по итогам переговоров в Вене есть хорошие шансы - Лавров.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичИранРоссияСитуация вокруг ядерной программы Ирана
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