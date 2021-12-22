Песков не исключил, что Путин и Байден могут еще раз пообщаться до конца года

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключает, что лидеры РФ и США Владимир Путин и Джо Байден могут пообщаться в режиме видео-конференц-связи (ВКС) до конца года, хотя четких договоренностей на этот счет пока нет. Об этом он сообщил журналистам.

"Может состояться, может не состояться. Это согласовывается при необходимости достаточно быстро. Пока четких договоренностей нет", - сказал Песков, комментируя вероятность нового видеосаммита двух президентов до конца года.