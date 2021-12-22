Песков: РФ довела до Турции неодобрение по поводу присвоения имени Дудаева парку

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Москва по дипломатическим каналам довела до Анкары свое неодобрение из-за присвоения имени лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева парку в турецком городе. Об этом журналистам в среду сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"По дипломатическим каналам мы уже доводили до наших турецких коллег то, что мы, мягко говоря, не одобряем подобные наименования в одном из турецких городов", - сказал представитель Кремля журналистам.

Песков также назвал вполне объяснимой реакцию главы Чечни Рамзана Кадырова на это событие. "Это весьма и весьма эмоциональная, но объяснимая реакция главы российского региона, который пережил несколько войн, несколько войн, которые были спровоцированы, начаты террористами, которые пытались взять под контроль этот регион России", - сказал представитель Кремля. Он напомнил, что "одним из террористов, который это делал, был в какой-то момент их предводитель Дудаев".

"Недавно, к сожалению, в одном из регионов Турции один из парков был назван именем этого террориста. Конечно, это весьма болезненное решение для всех чеченцев, для Чеченской Республики в составе Российской Федерации", - уверен Песков. Поэтому, по его мнению, "такая эмоциональная реакция [Кадырова] вполне понятна".

21 декабря Кадыров обратился к Министерству иностранных дел РФ с просьбой отреагировать на действия турецких властей. Также глава Чечни призвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана определиться, выступает ли он "за прозрачные и честные отношения с Российской Федерацией". По мнению Кадырова, нынешние действия турецких властей - это прямая угроза для российско-турецких отношений, на это следует обратить внимание и принять упреждающие дипломатические меры.

Ранее в СМИ появилась информация, в середине декабря в городе Корфез на северо-западе Турции открыли парк, который назвали именем Дудаева, президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия, который возглавил вооруженное сопротивление после ввода в республику федеральных войск в 1994 году. Дудаев был уничтожен в 1996 году.