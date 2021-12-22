Песков заявил, что Путин пока не подписывал указ о главе МЧС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Кремль не будет заранее анонсировать подписание президентом России указа о назначении главы МЧС, сейчас ведомством руководит врио министра Александр Чуприян.

"Как вы знаете, до сих пор указа президента [о назначении главы МЧС] не было, президент его не подписывал. Когда президент определится и подпишет документ, мы сообщим об этом, заранее мы никогда не анонсируем кадровые вопросы", - сказал представитель Кремля журналистам в среду.

Отвечая на вопрос ТАСС, встретят ли сотрудники МЧС свой профессиональный праздник - День спасателя 27 декабря - уже с новым министром, Песков вновь отметил, что "это зависит от решения президента". "Сейчас полностью работает исполняющий обязанности министра", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Глава государства присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно за героизм, мужество и отвагу.

10 сентября было опубликовано распоряжение Путина о том, что первый замглавы МЧС генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян будет временно исполнять обязанности руководителя этого ведомства.