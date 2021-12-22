ЛДПР сделали замечание за пронесенные в зал заседаний Думы плакаты, посвященные Рашкину

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сделал замечание депутатам фракции ЛДПР, которые принесли в зал пленарных заседаний Госдумы плакаты, обращенные к КПРФ и депутату Валерию Рашкину в связи с делом о незаконной охоте.

Представители ЛДПР на заседании в среду подняли в зале плакаты с надписями "Кабан не лось, лось не кабан" и другие.

"Учитывая, что мы раньше с вами давали поручение комиссии по регламенту разобраться с ситуацией в связи с вывешиванием в зале плакатов депутатами КПРФ. Сегодня аналогичное произошло, инициированное депутатами уже от фракции ЛДПР", - сказал Володин. Спикер сообщил, что эти нарушения будут обсуждаться с руководителями обеих фракций.

"Было бы правильно комиссии выработать предложения с тем, чтобы мы для себя определили: исполняем регламент или не исполняем регламент <...> Еще раз, теперь уже фракция ЛДПР...давайте спрашивать с себя", - обратился Володин к депутатам.

В начале заседания палаты лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что подарит Рашкину книгу о животных и продемонстрировал депутатами детскую энциклопедию с рисунками. "Может быть, он прочтет и полюбит их, и никого убивать не будет", - добавил он.

16 декабря во время рассмотрения Госдумой в первом чтении законопроекта о QR-кодах в общественных местах трое депутатов от КПРФ, в том числе Рашкин, развернули плакаты против введения этих мер, спикер попросил комиссию по регламенту "зафиксировать тех, кто занимается противоправной деятельностью".

Ранее суд избрал меру пресечения в отношении Рашкина. Следственный комитет предъявил ему обвинение по ч. 2 ст. 258 ("Незаконная охота") УК РФ. По данным СК, Рашкин в октябре принял участие в незаконной охоте в Саратовской области, убив лося. Первоначально он отрицал свое участие в охоте, заявляя, что нашел тушу уже мертвого животного. Позднее он признался, что участвовал в охоте, но не знал об отсутствии разрешения на нее и принял лося за кабана.