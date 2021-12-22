Пескову неизвестно, получены ли в Москве предложения Киева по мирному процессу

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает о поступлении из Киева предложений по разблокированию мирного процесса в Донбассе.

"Мне неизвестно о поступлении такого документа, но обязательно уточню у своего коллеги [заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия] Козака", - сказал представитель Кремля журналистам в среду.

Таким образом он ответил на вопрос, получили ли в Москве и как оценивают программу украинской стороны с десятью шагами по мирному разрешению конфликта на юго-востоке Украины.