Депутаты Петербурга утвердили кандидатуру Алексея Корабельникова на пост вице-губернатора

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Законодательное собрание Санкт-Петербурга на пленарном заседании в среду согласовало кандидатуру Алексея Корабельникова на пост вице-губернатора, отвечающего за вопросы налоговой и финансовой политики города, экономического развития и стратегического планирования, передает корреспондент ТАСС. До настоящего времени Корабельников занимал должность председателя петербургского комитета финансов.

За его кандидатуру проголосовали 47 депутатов, воздержались двое, против - один. "Законодательное собрание Санкт-Петербурга дает согласие на назначение Алексея Алексеевича Корабельникова на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга", - сказал после оглашения итогов голосования спикер петербургского парламента Александр Бельский.

Как отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, представляя на заседании кандидатуру Корабельникова, в городском правительстве он будет отвечать за решение вопросов налоговой и финансовой политики Санкт-Петербурга, разработки и исполнения бюджета города, привлечения доходов и оптимизации расходов бюджета, экономического развития и стратегического планирования, осуществление закупок и работ и услуг для обеспечения государственных нужд Петербурга. Корабельников будет непосредственно координировать и контролировать деятельность комитетов по государственному заказу, комитета по экономической политике и стратегическому планированию и комитета финансов.

Алексей Корабельников родился в марте 1987 года в Ленинграде. В 2009 году окончил экономический факультет Санкт Петербургского государственного университета. С января 2008 года по июнь 2014 года работал в международной консалтинговой компании "Ernst & Young" ("Эрнст энд Янг"). С июля 2014 года являлся советником губернатора Санкт Петербурга по экономическим вопросам. С 10 февраля 2015 года занимал пост председателя комитета финансов Санкт Петербурга.

Корабельников является дипломированным специалистом в области международного налогообложения и трансфертного ценообразования. Автор многочисленных статей в российских и иностранных профессиональных изданиях.