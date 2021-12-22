Лавров призвал Францию и ФРГ отвлечься от выдуманной агрессии России и повлиять на Киев

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Франция и Германия должны повлиять на Киев в выполнении им минских договоренностей и резолюции Совбеза ООН, а не отвлекать внимание с помощью "дымовой завесы" якобы имеющей место агрессии РФ в отношении Украины. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT по международной повестке дня.

"Я думаю, что чем так грозиться на пустом месте, лучше бы наши европейские коллеги занялись своими прямыми обязанностями. Франция в данном случае вместе с Германией должна заставить Киев выполнять минские договоренности и не отвлекать внимание, как глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан пытается сделать, используя в качестве дымовой завесы обвинения в адрес России о том, что мы нагнетаем эскалацию и вот-вот завоюем то ли весь Донбасс, то ли часть, то ли всю Украину", - заявил он, добавив, что убедительно просит своего "очень доброго товарища Ле Дриана и немецких коллег" проявить заинтересованность в выполнении минских договоренностей Киевом.

"Я встречался с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок на полях СМИД ОБСЕ, и она тоже проявила заинтересованность в выполнении минских договоренностей. Сам бог велел сейчас. Это, наверное, отвлечет их от озабоченности искусственной несуществующей эскалации", - добавил глава МИД РФ. Лавров напомнил, что, несмотря на обещания отговорить президента Украины Владимира Зеленского от продвижения Закона об основах государственной политики переходного периода на Украине, Германия и Франция поддерживают его активное внедрение в законодательный процесс, хотя он противоречит резолюции СБ ООН.

Комментируя слова Ле Дриана, что "любое посягательство на территориальную целостность Украины неизбежно имело бы серьезные и массивные последствия", Лавров отметил, что не испытывает негативных эмоций от подобных заявлений и что Россия привыкла к тому, что "западные коллеги разговаривают свысока и постоянно делают заявления, которые отражают их самоощущение в качестве вершителей судеб и таких безгрешных, непоправимо уверенных в своей правоте политиков".

По словам Лаврова, Россия объясняла многократно, "чем ВС России занимаются на своей собственной территории", в то же время не получила ответа, что делает военная техника и боевая авиация Великобритании, Канады и США вблизи границ РФ, в частности в странах Прибалтики.

"Мы слышали от руководства Франции неоднократно, что они будут вести с Россией требовательный диалог, будут требовать от России что-то. Вот требуют. Но, мне кажется, что и президент РФ Владимир Путин за последние недели и другие представители российского руководства неоднократно касались темы так называемой эскалации, за которую нас собираются наказать и заготавливают на всякий случай, впрок пакет санкций. Есть такая услуга заказа впрок из магазинов. Наверное, это и в политике применимо с точки зрения наших западных коллег", - заключил он.