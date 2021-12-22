Лавров назвал неприемлемыми попытки представить дело MH17 как государственное

/МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Попытки суда в Гааге представить дело о крушении "Боинга" на Украине в июле 2014 года как государственную проблему, а не уголовное дело, неприемлемы с точки зрения Москвы. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT по международной повестке дня.

"Мы видим, конечно, попытки создать впечатление, будто это совсем не уголовное дело, а государственная проблема, поскольку якобы Россия руководила этими людьми [обвиняемыми в Гааге по этому делу]. Это абсолютно неприемлемо и попытки с негодными средствами. Это уголовный по своей сути процесс, в качестве такового мы его и рассматриваем. И, как я понимаю, любые непредвзятые юристы понимают, что дело обстоит именно таким образом", - подчеркнул министр.

Как отметил Лавров, Россия внимательно следит за процессом и выскажет свою позицию, как только будет оглашено решение суда. "Когда будет оглашено решение, мы наверняка выскажемся на этот счет, а сейчас мы внимательно следим за процессом, прежде всего потому что речь идет о российских гражданах, которые являются подсудимыми на данном этапе", - добавил он.

Пассажирский "Боинг-777" компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане десяти государств. Совместная следственная группа (ССГ) в июне 2019 года объявила, что установила группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Это бывший глава ополченцев Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Судебный процесс над ними начался 9 марта 2020 года, их обвиняют в том, что они якобы занимались доставкой зенитной установки "Бук" на Украину с территории РФ. Процесс над обвиняемыми проходит заочно, интересы Пулатова представляют два голландских адвоката.

Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие к результатам работы ССГ, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы Москвы в ходе расследования.