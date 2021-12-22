Иркутский губернатор назвал слухами информацию, что он станет новым главой МЧС РФ

ТАСС, 22 декабря. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев опроверг ТАСС информацию СМИ о том, что он станет новым главой МЧС РФ, назвав ее слухами.

"Это слухи, никогда не верьте слухам. Никаких не было [предложений]. Я работаю в Иркутской области, у меня контракт на пять лет с жителями Иркутской области, до 2025 года", - сказал Кобзев.

Ранее агентство Ura.ru со ссылкой на источники сообщило, что назначение нового главы МЧС России произойдет до конца 2021 года и что этот пост может занять Кобзев.

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Президент России Владимир Путин присвоил Зиничеву звание Героя РФ посмертно за героизм, мужество и отвагу. 10 сентября было опубликовано распоряжение Путина о том, что первый замглавы МЧС генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян будет временно исполнять обязанности руководителя этого ведомства.