Лавров: РФ продолжит продвигать идею проведения саммита постоянных членов СБ ООН

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Конкретные параметры встречи "пятерки" СБ ООН (Россия, Франция, США, Великобритания, Китай) сейчас обсуждаются, Россия продолжит продвигать эту идею. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT по международной повестке дня.

"Для того, чтобы преодолеть эти тенденции, тенденции к опять возвращению к какому-то диктату, гегемонии [США и их союзников], президент Путин и предложил собрать саммит постоянных членов [России, Франции, США, Великобритании, Китая] Совета Безопасности [ООН], не потому, что они главнее других, а просто на них особая ответственность лежит в соответствии с Уставом ООН. <…> Будем продвигать эту идею. Она в работе находится. Мы обсуждаем сейчас конкретные параметры, подготовительный этап", - сказал он.

По словам Лаврова, площадка саммита постоянных членов Совбеза ООН будет активно использоваться для защиты международного права и организаций, в которых участвует Россия. "Не только ООН, но и ОДКБ, Евразийский экономический союз, СНГ, БРИКС, ШОС, ну и, между прочим, Группа двадцати", - перечислил он.

Министр подчеркнул, что Группа двадцати - "это такой концентрированный образ всего спектра стран членов ООН. <…> Это как раз та площадка, где можно и нужно вырабатывать рекомендации, выносимые затем на рассмотрение универсальных форматов, прежде всего Организации Объединенных Наций".

В январе 2020 года президент РФ Владимир Путин выдвинул инициативу проведения встречи лидеров "пятерки" СБ ООН, которые могли бы обсудить глобальные вопросы стабильности и безопасности. Идею поддержали все остальные участники этого формата - Великобритания, Китай, США и Франция.