"Единая Россия" приостановила членство в партии мэра Краснодара

КРАСНОДАР, 22 декабря. /ТАСС/. "Единая Россия" приостановила членство в партии главы города Краснодара Андрея Алексеенко, которого подозревают в получении взятки.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

"Президиум регионального политсовета приостановил членство в "Единой России" мэра Краснодара Андрея Алексеенко", - сообщили в пресс-службе.

Решение принято в соответствии с уставом партии 22 декабря, это стандартная процедура в случае возбуждения уголовного дела в отношении члена партии, уточнили в пресс-службе.