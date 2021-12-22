"Единая Россия" приостановила членство в партии мэра Краснодара

КРАСНОДАР, 22 декабря. /ТАСС/. "Единая Россия" приостановила членство в партии главы города Краснодара Андрея Алексеенко, которого подозревают в получении взятки.
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.
"Президиум регионального политсовета приостановил членство в "Единой России" мэра Краснодара Андрея Алексеенко", - сообщили в пресс-службе.
Решение принято в соответствии с уставом партии 22 декабря, это стандартная процедура в случае возбуждения уголовного дела в отношении члена партии, уточнили в пресс-службе.