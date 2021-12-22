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Дело в отношении мэра Краснодара
Обновлено 

"Единая Россия" приостановила членство в партии мэра Краснодара

Он подозревается в получении взятки

КРАСНОДАР, 22 декабря. /ТАСС/. "Единая Россия" приостановила членство в партии главы города Краснодара Андрея Алексеенко, которого подозревают в получении взятки.

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Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

"Президиум регионального политсовета приостановил членство в "Единой России" мэра Краснодара Андрея Алексеенко", - сообщили в пресс-службе.

Решение принято в соответствии с уставом партии 22 декабря, это стандартная процедура в случае возбуждения уголовного дела в отношении члена партии, уточнили в пресс-службе.

Теги
РоссияКраснодарский крайДело в отношении мэра Краснодара
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