Лавров: США осознают, что им некомфортно и неудобно находиться в Сирии

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты осознают, что нахождение их войск в Сирии является для них некомфортным и неудобным, и в конечном итоге уйдут из арабской республики. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT по международной повестке дня.

"Думаю, американцы понимают, что им там [в Сирии] некомфортно, неудобно, - сказал Лавров. - Но пока они там есть, у нас идет диалог по линии военных достаточно эффективно и с точки зрения предотвращения непреднамеренных инцидентов, и есть консультации, достаточно доверительные, по обмену мнениями относительно политического процесса и перспектив выполнения резолюции Совета Безопасности".

По словам главы МИД РФ, истинные цели нахождения американских войск в Сирии достаточно понятны. "И американцы их особо не скрывали, когда они забрали под свой контроль углеводороды, месторождения на восточном берегу Евфрата, сельскохозяйственные угодья и стали там всячески пестовать курдский сепаратизм, - пояснил он. - Это все знают, причем территории, на которых это происходит, частично затрагивают земли традиционного проживания арабских племен, что тоже не добавляет гармонии в этой части и не добавляет авторитета американским планировщикам своих действий на сирийском направлении, включая курдский фактор и учет отношений между курдами и арабами".

Турция и курды

Лавров также указал на сложную ситуацию, связанную с позицией Турции, которая рассматривает сотрудничающие с американцами курдские организации в качестве отделений Рабочей партии Курдистана, признанной Анкарой террористической. "Сами курды, в частности политическое крыло - Партия Демократического Союза, "Совет демократической Сирии", - они должны определиться. Помните, на каком-то этапе [бывший президент США] Дональд Трамп сказал: "Мы уходим оттуда, в Сирии нам делать нечего". Тут же курды стали просить, в том числе и нас, помочь наладить диалог с Дамаском. Через несколько дней Дональда Трампа дезавуировали, и кто-то там в Пентагоне сказал: "Нет, мы пока не уходим". У курдов тут же пропал интерес к диалогу с сирийским руководством", - добавил он.

"Здесь надо просто понимать, что в конечном итоге уйдут оттуда американцы. Они сейчас там больше получают проблем, включая лагерь беженцев Рукбан, 55-километровую зону вокруг вокруг Эт-Танфа, где они вводят свои порядки, но реально не могут обеспечивать жизнедеятельность этих структур, к тому же там среди беженцев накопилось немало бандитов и террористов", - подчеркнул глава МИД РФ.

Лавров убежден, что курды должны занять принципиальную позицию, и Россия готова им в этом помогать. "Они приезжают к нам. Совсем недавно госпожа [председатель исполкома Ильхам] Ахмед здесь была от "Совета демократической Сирии". Мы объясняем нашим турецким коллегам, что мы совсем не хотим подпитывать какие-то негативные для Турции тенденции. Напротив, наша задача - помочь обеспечить на практике требование уважения суверенитета территориальной целостности Сирии. И, конечно же, учет интересов национальных меньшинств - одно из ключевых условий", - заключил глава российского дипведомства.