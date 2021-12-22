Крашенинников, Кузнецова и Макаров стали самыми полезными депутатами Госдумы

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Депутаты, которые пришли в Думу после сентябрьских выборов 2021 года, активно включаются в работу палаты и занимают высокие строчки рейтинга "Коэффициент полезности депутатов Госдумы". Это следует из доклада политологов Алексея Мартынова и Павла Данилина, который был представлен в среду в ТАСС. Исследования проводились с сентября по декабрь 2021 года.

Возглавили ТОП-50 самых полезных депутатов глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова и председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров (все представляют "Единую Россию"). Также в пятерку самых эффективных парламентариев вошли председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) и вице-спикер Госдумы Сергей Неверов ("Единая Россия").

Как отметил директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин, в топ-50 "много новичков, аксакалы тоже по-прежнему занимают топовые строчки". В свою очередь директор Института новейших государств Алексей Мартынов указал, что "в этом созыве новые депутаты быстро стараются стать депутатами". "Раньше было постепенное вхождение, к середине созыва обычно, а сейчас уже новички вполне соответствуют статусу депутата", - подчеркнул эксперт. По его словам, хотя работа Госдумы только началась, но уже сейчас требуется активное включение в законотворчество, "опытные депутаты активно высказываются и обсуждают повестку, новички подтягиваются".

В топ-50 вошли 31 депутат от "Единой России", восемь - от "Справедливой России - За правду", шесть - от КПРФ, трое - от ЛДПР, один - от "Новых людей", еще один парламентарий является беспартийным. Согласно докладу большинство участников рейтинга представляют регионы ЦФО, при этом средний возраст народных избранников составляет 50-60 лет. В первую сотню самых эффективных депутатов вошли победители и финалисты конкурсов "Лидеры России" и "Лидеры России. Политика" (17 человек).

Народное голосование и медийность

Для расчета итоговой позиции в рейтинге использовались четыре критерия: индекс народного голосования (возможности депутата мобилизовать сторонников), активность депутата в Госдуме (законотворческая активность), медийность (количество упоминаний о депутате в СМИ), а также работа в регионе (оценка работы депутатов на конкретной территории экспертами). При этом спикер Госдумы не участвует в рейтинге. "Как третье лицо в государстве он имеет неоспоримые преимущества в сравнении со всем депутатским корпусом. Также из рейтинга исключены лидеры думских фракций. Все остальные депутаты, независимо от занимаемых должностей, находятся в равных условиях", - отмечают авторы исследования.

Согласно народному голосованию в тройке лучших - Сергей Неверов, Анатолий Выборный и Алена Аршинова (все от "Единой России"). Самыми активными эксперты назвали Николая Коломейцева (КПРФ), Олега Нилова ("Справедливая Россия - За правду") и Алексея Куринного ("Справедливая Россия - За правду"). Топ-50 по индексу медийности безоговорочно возглавил подозреваемый в незаконной охоте на лося Валерий Рашкин (КПРФ). В списке также Анна Кузнецова и Александр Хинштейн (оба представляют "Единую Россию"). "Лось Рашкина стал безусловным чемпионом по цитированию. <...> Рашкин никогда не занимал серьезных позиций в наших рейтингах, но сейчас за счет взрывной медийности попал на 37-е место в рейтинге", - сказал Мартынов.

По словам политологов, очень хорошо стартовал журналист Евгений Попов ("Единая Россия"), высокие рейтинги и у других депутатов-журналистов.

Согласному экспертному рейтингу в тройке лидеров - Анна Кузнецова, Павел Крашенинников, Александр Хинштейн. "Экспертные оценки невысокие, связано это с тем, что так или иначе, но депутатский корпус только начинает свою работу", - отметил Мартынов.