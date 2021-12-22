ВКС России уничтожили в Сирии командира одной из террористических группировок

НУР-СУЛТАН, 22 декабря. /ТАСС/. Российские Воздушно-космические силы (ВКС) уничтожили в Сирии командира запрещенной в России террористической группировки "Джунд аш-шам", сообщил журналистам в среду спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

"Совсем недавно российским ВКС удалось уничтожить одного из главарей группировки "Джунд аш-шам" Мурада Маргошвили (известного как Муслим Абу Валид аш-Шишани - прим. ТАСС). Это одиозная личность, которая воевала в Чечне, на руках которого кровь многих гражданских лиц", - сообщил он.

По словам Лаврентьева, антитеррористическая работа России в Сирии будет продолжена. "Но при условии, что каждая цель, по которой наносится удар, проверяется несколько раз на предмет абсолютной достоверности. Звучащие порой обвинения, что российская сторона нанесла удар по школе не соответствуют действительности", - пояснил он.