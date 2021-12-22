Лавров: генсек ООН видит опасность попыток Запада навязать свое доминирование в ЮНЕСКО

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров убежден, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш видит попытки западных стран навязать свое доминирование в ЮНЕСКО, продвигая собственные подходы и интересы по всем направлениям, входящим в повестку ООН по вопросам культуры, науки и образования.

"Есть тенденции, которые наблюдаются на международной арене и которые связаны с попытками наших западных коллег всячески обеспечить свое доминирование. И это, к сожалению, просматривается и в деятельности ЮНЕСКО. Наблюдаем попытки создавать неуниверсальные структуры, которые задуманы как площадки, где Запад будет диктовать свои подходы, свои интересы по всем направлениям, которые должны входить в повестку дня ООН по вопросам культуры, науки и образования", - отметил глава дипведомства в среду на общем собрании комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

По его словам, вопросы журналистской сферы, свободы слова, а также доступа к информации "пытаются вытащить из-под ЮНЕСКО и задавать моду за ее пределами". "Я уверен, что генеральный секретарь прекрасно видит опасность для всемирной организации от такого рода действий, и мы будем всячески укреплять ее и весь ее секретариат, чтобы они максимально ответственно подходили к сохранению тех задач, которые поставлены перед ними государствами-членами", - подчеркнул он.

Министр обратил внимание, что российская сторона работает в ЮНЕСКО "в позитивном, созидательном ключе", а также в строгом соответствии с ее уставным предназначением. "Опираемся на принцип универсальности, равноправия стран-участниц, на принцип всеохватного диалога, свободного от какой-либо идеологической составляющей и тем более от попыток идеологического диктата", - резюмировал он.

Проведение 45-й сессии Казани

Кроме того, Лавров заявил, что проведение ЮНЕСКО приуроченной к пятидесятилетию принятия Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия 45-й сессии организации в Казани говорит о международном признании достижений России в этой области.

"По инициативе руководства Татарстана в июне 2022 года гостеприимная Казань примет 45-сессию комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это наиболее престижное мероприятие ЮНЕСКО. Оно пройдет под председательством РФ в год пятидесятилетия Конвенции по охране всемирного культурного и природного наследия. Это ко многому обязывает, но одновременно отражает и то уважение, которое проявляется мировым сообществом по отношению к нашим достижениям в этой области", - сказал он.

Глава МИД выразил уверенность, что богатый опыт Казани позволит организовать мероприятие на самом высоком уровне. "Сейчас завершается формирование оргкомитета, прорабатывается проект соглашения с ЮНЕСКО, повестка дня, содержания этого форума. Я уверен, что все наши профильные ведомства и заинтересованные регионы активно подключаться к этой работе", - заключил он.