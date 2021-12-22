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Замглавы МИД обсудил с ганским дипломатом взаимодействие на площадке СБ ООН

В сообщении ведомства говорится, что консультации подтвердили обоюдную приверженность укреплению центральной координирующей роли ООН в международных делах

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и советник министра иностранных дел и региональной интеграции Ганы обсудили на консультациях налаживание взаимодействия в Совбезе ООН, куда африканская страна войдет в 2022-2023 годах в качестве непостоянного члена.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу вопросов на повестке дня этого органа с акцентом на урегулирование вооруженных конфликтов в Африке. Отдельное внимание уделено проблематике миротворчества ООН и Африканского союза. Консультации подтвердили обоюдную приверженность укреплению центральной координирующей роли ООН в международных делах, а также настрой на налаживание плотного и конструктивного взаимодействия на площадке СБ", - говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ.

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ГанаРоссияВершинин, Сергей Васильевич
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