Комитет Госдумы поддержал кандидатуру Грызлова на пост посла России в Белоруссии

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками на заседании в среду поддержал кандидатуру Бориса Грызлова на пост посла России в Белоруссии. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом заседания.

"Вопрос рассматривался в закрытом режиме. Да, поддержали", - сказал он, отвечая на вопрос о принятом комитетом решении.

Грызлов - экс-спикер Госдумы, председатель высшего совета "Единой России", в настоящее время является полномочным представителем России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины.

На данный момент пост посла России в Белоруссии занимает Евгений Лукьянов.

Согласно регламенту Госдумы, профильные комитеты участвуют в консультациях при назначении и отзыве президентом Российской Федерации дипломатических представителей в иностранных государствах и международных организациях. Послы назначаются президентом РФ по представлению МИД России.